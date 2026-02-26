Fortalecer cadena de suministros: Vicepresidencia Sectorial lideró primera mesa estratégica del Motor Farmacéutico

La Vicepresidenta Sectorial de Salud, Ciencia y Tecnología, Dra. Isabel Iturria, lideró una mesa de trabajo con los principales actores del Motor Farmacéutico en el primer encuentro estratégico del 2026.

El objetivo central del encuentro fue consolidar un sistema electrónico de inventarios que permita monitorear, en tiempo real, la producción e importación de la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, pero además, busca unificar los reportes de toda la cadena para resolver «nudos críticos» y asegurar que los fármacos lleguen oportunamente a la población.

Alianza público-privada

Un punto destacado de la jornada fue el reconocimiento al sector por su operatividad tras el bombardeo del 3 de enero. La Dra. Iturria agradeció el compromiso de trabajadores y empresarios: «Pocas horas después, los establecimientos ya habían abierto sus puertas», resaltó.

El encuentro contó con la participación de cámaras clave como Cifar, Canamega, Cavedro y Cavefar, quienes acordaron la digitalización de inventarios con el uso de una base de datos estandarizada para conocer la cobertura real del mercado.

También decidieron garantizar la Trazabilidad, monitoreando el recorrido del medicamento desde la fabricación hasta el paciente final y lograr el objetivo de la Agilización administrativa, simplificación de trámites para mejorar la eficiencia en la distribución nacional.

T/CO