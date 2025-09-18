Fortalecido servicio eléctrico en Lara con más de 100 nuevos transformadores

Con el objetivo de fortalecer la distribución eléctrica, Corpoelec instaló más de 100 transformadores de diversas capacidades en el estado Lara, beneficiando directamente a 1.670 hogares.

La iniciativa contempló la instalación de equipos con capacidades de 10, 15, 20, 25, 37.5, 50, 70 y 100 kVA, como respuesta directa y efectiva a solicitudes realizadas por el Poder Popular a través de la Línea VenApp.

Las maniobras ejecutadas por los operarios de la estatal eléctrica brindan mayor confiabilidad en el servicio de los municipios Iribarren, Torres, Morán, Crespo, Jiménez, Simón Planas, Urdaneta, Palavecino y Andrés Eloy Blanco.

Estas labores forman parte del Plan de Sustitución de Transformadores, impulsado por CORPOELEC, con el propósito de avanzar en la atención oportuna de las necesidades comunitarias en materia de servicios públicos y fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC