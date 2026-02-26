Fortaleciendo la infraestructura 4G: Movilnet activa red Wi-Fi en el Metro de Caracas

El plan de expansión tecnológica de la empresa de Telecomunicaciones Movilnet que busca eliminar los sectores sin cobertura dentro del transporte masivo y fortalecer la infraestructura 4G en el territorio nacional anunció la activación de su servicio «Movilnet T-Conecta» en el Metro de Caracas, el cual permitirá a los usuarios mantenerse comunicados durante su permanencia en sus instalaciones.

En ese sentido, el servicio ya se encuentra operativo en estaciones estratégicas como Colegio de Ingenieros, Maternidad y Zona Rental. A través de una red Wi‑Fi.

Los usuarios podrán navegar, utilizar redes sociales y aplicaciones de mensajería empleando los datos de su plan habitual, sin costos adicionales.

Para garantizar que la red sea segura y optimizada para sus suscriptores, la empresa ha implementado un método de autenticación sencillo que se activa al detectar la señal en el andén:

Recepción de SMS: Al ingresar a la estación con cobertura, el usuario recibirá automáticamente un mensaje de texto.

Autenticación vía URL: El mensaje contiene un enlace seguro para validar la línea.

Activación: Tras seguir los pasos para descargar la herramienta de conexión, el dispositivo se enlazará a la red T-Conecta, permitiendo el uso normal de los datos móviles.

Cabe destacar que, este sistema de validación asegura que el ancho de banda sea aprovechado exclusivamente por clientes Movilnet, evitando saturaciones y garantizando mayor velocidad.

