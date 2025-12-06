Fraija: hoy podemos decir que estamos cumpliendo la construcción de Guaicaipuro Ciudad Capital

El alcalde del municipio Guaicaipuro Farith Fraija, presentó su acto de celebración de sus cuatro años de gestión, con motivo de juramentación para su primer periodo en el año 2021, donde más de 1000 personas, escucharon el balance de cómo ha sido la transformación de Guaicaipuro ciudad capital y anunció el Plan Bicentenario 1927-2027.

Fraija explicó que “hace cuatro años asumimos un compromiso: que seríamos un gobierno que obedece al pueblo y transformar Guaicaipuro con el pueblo y para el pueblo. Hoy, ese compromiso se ha convertido en calles, en plazas, en seguridad, en esperanza. Pero no porque lo diga yo. Es porque ustedes lo viven, lo sienten y lo caminan a diario. Hoy, podemos mirar al rostro de nuestras comunidades y decir: ¡lo estamos cumpliendo!”.

Agregó que se instalaron casi 400 cámaras de seguridad monitoreadas a través de SOS Guaicaipuro. “La tranquilidad ha vuelto a nuestras comunidades. Y no se trata solo de cámaras: es la articulación con nuestra Policía Municipal, los cuadrantes, el 911, la gente alerta”.

En su primer periodo de gestión se aprobaron más de 1800 proyectos aprobados junto a los Consejos Comunales, a través de la Consulta Popular. ¡Aquí se gobierna escuchando al pueblo, no desde una oficina! Acueductos, alumbrado, escuelas, vialidad, cultura: ¡cada logro lleva la firma de una comunidad organizada!lleva su sello, su decisión, su poder. ¡Eso es democracia revolucionaria!”.

Agregó la recuperación de los espacios públicos para el buen vivir de los guaicaipureños.

Fraija fue enfático al anuncio que todo este recorrido no es solo para hablar de lo que ya se hizo y transformó. “No solo hablamos de planes y proyectos; hablamos de visión, de futuro y de amor que tenemos con nuestra tierra. Los Teques y todo el municipio Guaicaipuro están en vísperas de un hito: el centenario de nuestra capitalidad. Y es por eso que presentamos la hoja de ruta para la próxima era: El Plan Ciudad Capital Centenaria 1927-2027”

Este plan incluye un ambicioso proyecto de Bulevarización de Los Teques en tres espacios: El Bulevar Vargas, el Bulevar Bermúdez y el Bulevar Victor Baptista no serán solo vías; serán el nuevo corazón social, cultural y económico de nuestra ciudad. “Junto a esto, crearemos un camino de sabor y tradición: la Ruta del Tequeño, que nos llevará de El Encanto a la emblemática Casa de las Báez, uniendo historia y gastronomía”.

El alcalde Guaicaipureño aseguró que el cambio no se decreta desde un escritorio, se construye desde cada barrio, desde cada comunidad. “Por eso, el motor de nuestra gestión será el Plan de las 7 Parroquias (7P), para así darle músculo a la participación, avanzaremos en la Institucionalización de los Gabinetes Comunales, para que la gente gobierne con nosotros”

Finalizó agregando que la calidad de vida al corazón de las bases: “construiremos Un Parque Integral por Comuna y lanzaremos un Plan de Recuperación de Espacios Deportivos, para el sano esparcimiento de nuestros jóvenes, el Nuevo Parque de Los Nuevos Teques – Los Enamorados, crearemos un Centro de Atención Integral a los Abuelos, un espacio digno para el cuidado y disfrute de nuestros adultos mayores.

Impulsaremos el deporte y la salud con la Construcción del nuevo Centro Deportivo de San Diego y el +Salud Guaicaipuro del Laurel, llevando atención médica de calidad a las comunidades”.

Destacó un gran Plan de Recuperación de Plazas Parroquiales. “Intervendremos la Plaza Bolívar de San Pedro, San Diego, Paracotos, Tacata y Altagracia de la Montaña”

Y por último, para impulsar la bandera de su gestión anunció la construcción del Plan Comunal de Instalación de Cámaras de Seguridad y SOS Territorial, porque la seguridad es responsabilidad de todos.

