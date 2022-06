Francisco Rada: En 63 años nunca he dejado de tocar tambores para San Juan

Francisco Javier Rada nació en Curiepe, municipio Brión, pero vivió un tiempo en Caracas y ahora en Guatire, y aún así la fe lo ha movido a tocarle tambores a San Juan Bautista todos los años.

Durante la celebración de la misa y el repique de este 24 de junio, Rada comentó que tiene 63 años siendo tocador y dijo que lo hace porque es el patrón del lugar donde nació. «Comencé a tocar como infante y solamente un año no pude venir porque murió mi hermana. Ahora mis hijos también son tocadores», agregó.

Hay dos tipos de tambor, el Mina, que es el más grande y largo; y el culo e’ puya, que por dentro está hecho como un reloj de arena y son tres en total. En el pueblo le llaman batería, explicó.

Nunca le ha pedido favores a San Juan Bautista, que este viernes estaba vestido de gala y repleto de calas rojas y blancas, además de palmeras, reveló. «Nunca le he pedido favores para mí, pero sí siento que me cuida, es el santo que yo más adoro porque nunca le he dejado de tocar», manifestó Rada.

Contó que antes que su abuela muriera reunió a toda la familia y le pidió que nunca dejaran de tocarle, ni de bailarle al santo.

Por su parte, Alfredo Muñoz Carrasquel, nacido y criado en Curiepe, y fiel creyente de San Juan Bautista, expresó que está tradición la lleva en su corazón desde que era un niño.

Así también es Antonio Tovar, custodio del santo, quien mantiene en su hogar la imagen de San Juan. «Desde que se fundó Curiepe soy creyente de San Juan», destacó.

T y F/Prensa Gobernación Miranda