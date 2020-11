Francisco Sagasti es el nuevo presidente de Perú

Francisco Rafael Sagasti Hochhausler se convirtió este lunes en el nuevo presidente de Perú, tras recibir 97 votos a favor de la Mesa Directiva del Congreso, reseña Telesur en su página web.

Junto a Sagasti se encuentran la congresista por el Frente Amplio, Mirtha Vásquez, por Acción Popular, Luis Roel y por Somos Perú, Matilde Fernández, en la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.

Perú acumula siete días de crisis política marcada por protestas populares que exigían la destitución de Manuel Merino y donde dos personas fueron asesinadas a causa de la represión policial durante la Marcha Nacional del pasado 14 de noviembre.

#PlenoVirtual aprueba, con 97 votos a favor, la nueva Mesa Directiva del Congreso para el periodo 2020-2021, presidida por el parlamentario Francisco Sagasti Hochhausler. pic.twitter.com/l3YQqgtKzV — Congreso del Perú (@congresoperu) November 16, 2020

Sagastí comenzó su intervención ante el Congreso expresando que no era «un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes, expresando su punto de vista, de forma democrática y prácticamente sin violencia. No podemos retroceder, no podemos cambiar eso, pero si podemos tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder».

"Hoy no es un día de celebración, porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas expresando sus puntos de vista", presidente del Congreso, Francisco Sagasti Hochhausler. #PlenoVirtual pic.twitter.com/Va5YhIXvTn — Congreso del Perú (@congresoperu) November 16, 2020

Nacido en Lima, Sagasti es ingeniero industrial, investigador, político, fundador y militante del Partido Morado, con el cual se postuló al Congreso en las elecciones complementarias del 2020.

Hasta este momento, Sagasti se desempeñó como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, además de ser el vocero principal de la bancada morada. Durante su vida profesional también obtuvo importantes cargos.

Es congresista desde marzo de 2020 por el Partido Morado. Tras la disolución del Congreso por parte del expresidente, Martín Vizcarra, el 30 de septiembre de 2019 y el llamado a nuevas elecciones de parlamentarios, el político de 76 años fue invitado a sumarse a la lista del Partido Morado. Su lema dentro este partido ha sido “hacer una política decente, lucha contra la corrupción y reforma política».

