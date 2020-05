Freddy García: “Para ganar en beisbol hay que invertir”

El beisbol en los últimos tiempos ha dejado claro que los juegos se comienzan a ganar desde la gerencia y grandes nombres no pueden cargar con todo un peso colectivo. En referencia a esto el exlanzador Freddy García fue claro y mencionó que en Venezuela no han visto el verdadero potencial de Oswaldo Guillén al frente de una organización criolla.

“Ustedes no han visto el potencial de Oswaldo Guillén como mánager, estuvo con La Guaira pero fue un ‘equipito’ y así no hay chance. Así Guillén sea campeón de Serie Mundial, con un equipo que no gaste dinero no hay vida. La gerencia tiene que gastar plata, equipo que no gaste no gana”, aseveró el serpentinero, quien aclaró posteriormente en un comentario que tal vez no fueron las mejores palabras al referirse a aquel plantel de Tiburones como un ‘equipito’, pero mantiene lo dicho, según le acotó a Rafael Briceño Blanco de Líder.

Guillén en su paso con los escualos demostró la casta que lo ha caracterizado en toda su carrera y, a pesar de no contar con grandes nombres hizo valer sus estrategias para llevar al conjunto salado a playoffs en una ocasión. Sin embargo, en la justa pasada no logró llegar a un acuerdo para seguir al frente de la organización y se despidió de una fanaticada que se mostró agradecida por las redes sociales con su contribución como piloto durante ese tramo.

Los problemas dentro de la divisa salada se siguen acentuado en el fondo de una gerencia que no termina de encontrar las herramientas para salir a flote, según las declaraciones de Freddy García, quien dejó claro que en la pelota invernal hay que invertir debido a la gran competitividad que se ha vivido a lo largo de la historia en la LVBP. Además, los 31 años sin obtener un campeonato ponen con mayor prisa en el ojo del huracán a Tiburones de La Guaira y un cuerpo gerencial que se ha quedado sin respuesta inmediata.

“En la temporada 2015-2016 cuando quedé campeón con Tigres de Aragua en la ronda regular perdimos nueve juegos ante Tiburones, pero en los playoffs la organización bengalí hizo ajustes y ahí estuvo la clave. Entre tanto los salados no hicieron movimientos”, afirmó Freddy García en un video en Instagram Live.

