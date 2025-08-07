Frente Preventivo promueve seguridad y recreación en todos los circuitos comunales del país

El Consejo Nacional de Recreación promoverá la seguridad y el sano esparcimiento en los 5 mil 338 circuitos comunales del país por medio de las instituciones que forman parte del Frente Preventivo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp) y así brindar atención integral a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.

El anuncio fue hecho por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, durante una reunión con secretarios de seguridad e instituciones del Mpprijp donde definieron las estrategias para la implementación exitosa del Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2025.

Este despliegue, contará con la participación de trabajadores y trabajadoras de instituciones como el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), y los órganos de seguridad ciudadana, fomentará actividades preventivas, recreativas, lúdicas, musicales y de esparcimiento en las comunidades. Asimismo, las escuelas a nivel nacional serán el epicentro de estas jornadas, que se mantendrán a lo largo de todo el año.

Adicionalmente, la agenda de actividades se desarrollará durante toda la semana, la cual incluirá iniciativas que promuevan la cultura, el deporte, la música y los valores de la venezolanidad. Con ello, se busca fortalecer la convivencia, el compartir y la sana recreación en los circuitos comunales, consolidando así el tejido social en todo el territorio nacional.

F/Prensa Mpprijp / INTT