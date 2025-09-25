Fuerte sismo sacudió a Venezuela: Epicentro fue en Bachaquero, Zulia

La tarde de este miércoles, aproximadamente a las 6:22 p.m., usuarios de las redes sociales reportaron un movimiento telúrico que se sintió en distintos estados del país.

El fenómeno generó reacciones inmediatas en plataformas digitales, de usuarios de Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Caracas, Lara, Miranda, Barinas, Cojedes.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó que el sismo tuvo una magnitud de 5.4 en la escala de magnitud momento (Mw), con una profundidad de 32.2 kilómetros. El epicentro se ubicó a 72 kilómetros al sureste de Socopó, estado Barinas.

El temblor también fue percibido en ciudades colombianas cercanas a la frontera con Venezuela.

Minutos antes, se registró un temblor de magnitud 3.9 con epicentro en 26 km al sureste de Bachaquero, estado Zulia con una profundidad de 11.2 kilómetros a las 5:50 de la tarde. Dicho movimiento también tuvo incidencia en el estado occidental, además de Lara y en la capital Caracas.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas.