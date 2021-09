Fuerza de Tarea Especial Antidrogas realizará labores de inteligencia y contrainteligencia en el país

El Superintendente Nacional Antidrogas (Sunad), M/G Richard López Vargas, anunció que la Fuerza de Tarea Especial Antidrogas (FTA) tiene la capacidad operativa para ejecutar labores de inteligencia y contrainteligencia en el territorio nacional con el fin de combatir el tráfico ilícito de drogas en todas sus aristas.

El titular de la Sunad, López Vargas destacó que la FTA estará desplegada en el territorio nacional para hacer un trabajo especializado de inteligencia y contrainteligencia antes, durante y después de la consumación de un delito de drogas, para combatir de forma efectiva y eficiente el tráfico ilícito de dichas sustancias.

Por su parte, el responsable de la FTA, Daniel Rengifo, afirmó que con la creación de la Sunad en sustitución de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), era necesaria la conformación de una unidad especializada técnica y operativa con expertos para fortalecer a las unidades territoriales desplegadas con asesoría jurídica y operativa para accionar contra estos delitos.

Afirmó que aunque esta unidad tiene capacidad de ser una fuerza de choque asistirá a los organismos de seguridad ciudadana para combatir el tráfico ilícito de drogas en todas sus manifestaciones, estas declaraciones fueron emitidas en el programa radial “Venezuela Libre de Drogas” transmitido por la emisora MIJP Radio.

Agregó que los funcionarios y funcionarias están siendo preparados por la Dirección General de Análisis Estratégico y Estudios Avanzados Sobre Drogas y apoyará al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) cuando lo requiera para operaciones antidrogas.

Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Drogas

Por otra parte, López Vargas acotó que el pasado lunes sostuvo una reunión con el Vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos y el Presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, para abordar el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Drogas, instrumento legal que se encuentra en segunda discusión por la Asamblea Nacional.

Destacó que el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Drogas eleva de 198 artículos que tiene la actual Ley Orgánica de Drogas (LOD) del año 2010 a 255 en total, lo que permite a las instituciones con competencia en la materia ajustarse ante la constante metamorfosis del tráfico ilícito de drogas.

Detalló que esta propuesta de Ley incluye nuevos delitos que no están contemplados referentes al financiamiento, tráfico intraorgánico, pistas no autorizadas, la acción anticipada, uso de medios tecnológicos y el almacenamiento no autorizado de sustancias químicas controladas para el tráfico ilícito de drogas; para ello ya se están adelantando acciones con Pequiven (Petroquímica de Venezuela) y el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas (Resquimc).

Finalmente, puntualizó que el Fondo Nacional Antidrogas (Fona) y el Servicio Nacional de Bienes (SNB) darán ayudas técnicas y médicas para garantizar el bienestar y la protección social de todos los funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana tal como lo viene impulsado la Misión Guardianes de la Patria.

T y F/Mpprijp