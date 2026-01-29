Fuerzas progresistas de América, Europa y África exigen libertad para presidente Maduro

En un hecho sin precedentes de solidaridad internacionalista, decenas de movimientos sociales y partidos políticos de corte progresista emitieron una Declaración Conjunta para exigir la liberación inmediata del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores. Las organizaciones firmantes calificaron la captura del mandatario venezolano como un secuestro perpetrado por fuerzas al servicio de Estados Unidos, representando una violación flagrante a la autodeterminación y al derecho internacional.

El documento resalta que este ataque no es solo contra la figura del presidente, sino contra la autonomía de las masas trabajadoras venezolanas y la soberanía popular. Para los movimientos firmantes, entre los que destacan colectivos de Senegal, Ghana, Malí, Colombia y Francia, la acción de Washington sienta un precedente peligroso que amenaza la integridad territorial de todas las naciones que se resisten al control imperial sobre sus recursos.

La declaración establece una hoja de ruta de once puntos, donde se llama a la comunidad internacional a organizar piquetes en embajadas estadounidenses y a rechazar cualquier intento de cambio de Gobierno. Los firmantes insisten en que la verdadera democracia se defiende permitiendo que el pueblo venezolano determine su futuro sin interferencias ni bombardeos.

Desde una perspectiva panafricanista y anticolonial, organizaciones como el Frente para una Revolución Panafricana (FRAPP) y el Partido Socialista de Zambia renovaron su compromiso con un orden mundial justo. Denunciaron que el uso de la fuerza coercitiva unilateral y el secuestro como herramienta política son prácticas arcaicas que solo generan inestabilidad y sufrimiento humano en el Sur Global.

La coalición de fuerzas progresistas también instó a los parlamentos del mundo a cortar cualquier cooperación militar y de seguridad con los agresores. Bajo las etiquetas #ManosFueraDeVenezuela y #LiberenMaduro, los movimientos han iniciado campañas en redes sociales para romper el cerco mediático y exponer las estrategias imperiales destinadas a apoderarse de las riquezas estratégicas de la nación bolivariana.

Finalmente, el texto reafirma una solidaridad inquebrantable, advirtiendo que «un ataque a un pueblo soberano es un ataque a todos». Con este manifiesto, las voces progresistas del mundo se unen en un solo grito contra el intervencionismo, asegurando que la historia no perdonará a quienes intentan doblegar la voluntad de un pueblo libre mediante el terrorismo de Estado y la ocupación militar.

F/Telesur