Fuerzas revolucionarias están en victoria a pesar de las agresiones del imperialismo estadounidense

A pesar de los ataques al imperialismo estadounidense y sus aliados, las fuerzas revolucionarias “estamos en victoria, gracias al esfuerzo de un pueblo consciente que se mantiene firme y no se rinde, que ha sido capaz de aguantar los embates en consciencia y en unidad, como un solo puño”, así lo aseveró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Sostuvo que después de todos los ataques de EEUU en contra de Venezuela, al final de esta batalla la victoria será de la Revolución Bolivariana. “Vencerán los pueblos, vencerá la Patria Grande, vencerá el antiimperialismo, vencerá la paz”.

Las aseveraciones las hizo Cabello en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por VTV, donde sostuvo que el pueblo venezolano debe estar claro de su victoria, ante cualquier amenaza contra la patria. “No importa el enemigo que tengamos al frente, por muy poderoso que sea, nosotros vencemos”, aseguró.

En ese sentido, enfatizó que la primera batalla que se debe ganar es “creer en uno mismo, en el pueblo y en el proyecto bolivariano, de creer en una patria libre, un pueblo libre y no arrodillarnos ante nadie”, subrayó.

“Estados Unidos salió corriendo”

Por otra parte, Cabello manifestó que EEUU salió corriendo en la Conferencia de Desarme, luego que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore. “Venezuela asumió hoy (miércoles) la presidencia de la Comisión de Desarme de la ONU, los gringos se pararon indignados ¿No se va a parar indignados? Claro, es como que a un ladrón le nombren un policía, este se va corriendo“, acotó.

Al referirse al “bloqueo criminal” impuesto por EEUU contra Venezuela, que impide al país la compra de medicinas, consideró que “hay que ser bien cara e’ tabla, bien caradura, por qué si es así, por qué no permiten que nosotros compremos medicinas, muchas de las medicinas se producen en Estados Unidos, por qué no nos venden las medicinas y permiten que les paguemos ¿por qué no lo hacen?”.

Oposición no tiene capacidad para convencer a la FANB y al pueblo

El fracaso del golpe de Estado planeado por sectores de la oposición, el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello expresó que dicho fracaso obedeció a su incapacidad para convencer a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y al pueblo venezolano.

En ese particular, mostró una fotografía en la que se observaba la participación del diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato Rafael Guzmán, al cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigió allanar la inmunidad parlamentaria. “Rafael Guzmán aquí está al lado del psicópata asesino y cobarde de Leopoldo López”, comentó Cabello.

Gobierno Nacional continuará con la entrega del CLAP a pesar de la amenaza de sanción

Sobre la amenaza de EEUU de sancionar los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Cabello sostuvo que el Gobierno Nacional seguirá atendiendo las necesidades del pueblo venezolano, y continuará con la distribución de los CLAP, a pesar de la citada amenaza.

“Lo que están es sancionado al pueblo porque saben que el CLAP llega a los más necesitados. A pesar de las dificultades vamos a seguir, si nos sacan por la puerta nos metemos por la ventana”, afirmó.

También comentó que si verdaderamente el imperio norteamericano quisiera “ayudar con la corrupción, nos mandarán a todos los delincuentes empresarios que ellos protegen allá en su país y que se robaron la plata de los venezolanos. Con la plata que ellos se robaron estaríamos ayudando al pueblo”, argumentó.

T/ Leida Medina

F/ Cortesía Prensa Con el Mazo Dando