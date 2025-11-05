Funcionarios atienden colapso de mina en El Callao que deja un fallecido y dos heridos

El Cuerpo de Bomberos de El Callao respondió al colapso de una mina rudimentaria en dicha localidad del estado Bolívar, el incidente que causó el fallecimiento de una persona, así como dos heridos. Los supervivientes fueron trasladados al Hospital Juan Germán Roscio.

La estructura consistía en un cilindro de siete metros de profundidad de cañón, y tres metros de galerías, del cual los perjudicados fueron extraídos con el apoyo de otros mineros del sector.

El ciudadano fallecido fue Ronger Montilla, de 30 años de edad, mientras que los lesionados son Yerluis Galarcia, de 32 años, y Yorwen Aguilera, de 29 años; ambos quienes sufrieron politraumatismos generalizados.

Los organismos presentes durante el hecho fueron el Control de Emergencia de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven); Protección Civil Municipal, Resguardo nacional Minero, Policía Nacional Bolivariana, Policía Estadal. Asimismo, el evento fue gestionado por el teniente coronel, Carlos Velásquez.

