Fundacite promueve software libre en universidades carabobeñas

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en el estado Carabobo clausuró el taller de Apropiación del Sistema Canaima GNU/LINUX, consolidando un paso más hacia la soberanía tecnológica en el sector educativo.

La jornada de capacitación se realizó en las instalaciones del Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias (CDEC), núcleo Carabobo, y estuvo dirigida a estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia (UPTV) y de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa).

El taller cumplió su objetivo de impulsar el uso y conocimiento del Sistema Canaima, una distribución GNU/Linux venezolana basada en Debian, que nació a raíz del decreto presidencial n.º 3.390 para promover el software libre en la Administración Pública Nacional (APN) y el ámbito educativo.

Con esta iniciativa, Fundacite Carabobo reitera su compromiso con la formación tecnológica de la juventud, proporcionando a los futuros profesionales herramientas cruciales para afrontar los desafíos del entorno digital y fortalecer la independencia tecnológica del país.

F/Mincyt