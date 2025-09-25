Funvisis reporta fuerte sismo de 6.0 al este de Bachaquero

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informa a la ciudadanía que este miércoles se registró a las 23:51 (hora local), un movimiento telúrico de magnitud 6.0, con una profundidad de 16.4 kilómetros.
El sismo tuvo lugar a 45 kilómetros al este de Bachaquero.
Detalles del evento sísmico:
Magnitud: 6.0 Mw
Profundidad: 16.4 km
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas en este evento.
Autoridades e instituciones competentes monitorean la actividad sísmica en la región y recomiendan a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.
Para más información y actualizaciones, visite el sitio web oficial de FUNVISIS o sus redes sociales.