Funvisis reportó sismo de magnitud 4.8 al noreste de Paraguaipoa

Un sismo de magnitud 4.8 se registró en la tarde de este viernes, con epicentro cerca de las costas venezolanas, a 29 kilómetros de Paraguaipoa, parte de la Península de la Guajira, al extremo norte del estado Zulia.

La información fue publicada por Funvisis en sus cuentas de redes sociales. Mientras tanto, medios locales compartieron información en torno a este hecho, al informar que el temblor se sintió en varios sectores de Maracaibo y zonas cercanas. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales.

El sismo ocurre justamente cuando se cumple un mes del temblor de magnitud 6.2 que sacudió al estado Zulia el pasado 24 de septiembre. Aquel evento tuvo su epicentro en Mene Grande y una profundidad de 7.8 kilómetros.

Además del Zulia, el temblor de septiembre fue percibido en los estados Trujillo, Lara y Falcón, así como en ciudades colombianas como Cúcuta, Maicao y Valledupar.

T y F/ VTV