Fusión popular-militar y policial disminuye incidencia delictiva en el país

Durante el foro «Los Cuadrantes de Paz como estrategia para hacerle frente a las medidas coercitivas unilaterales», realizado en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, estado Miranda, el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, G/D Endes Palencia, indicó que los órganos de seguridad ciudadana han logrado disminuir la incidencia delictiva en la nación.

En este sentido, explicó que a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos, en el año 2016 se contabilizaron 56 homicidios por cada 100 mil habitantes; en el 2024, cuatro homicidios por cada 100 mil habitantes; y en 2025, se contabilizaron 2.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Del mismo modo, comentó que este éxito en la disminución de homicidios en Venezuela se logró gracias a la fusión popular- militar- policial.

De igual manera, cuestionó a los sectores de la extrema derecha que no reconocen este logro del Gobierno Bolivariano en la reducción de la tasa de homicidios en la geografía venezolana, la cual es un factor determinante en beneficio del derecho a la seguridad que tiene el pueblo de Venezuela.

“La orden que ha dado el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, es que el año 2025 será el año de la lucha frontal contra las bandas delictivas, y ese es el trabajo que estamos realizando”, concluyó el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz.

F/Prensa Mpprijp