Rafael Dudamel: “Lo que hoy ha sucedido contra Venezuela es indignante”

El seleccionador nacional lamentó los múltiples errores arbitrales que afectaron a la Vinotinto en el partido contra Brasil

El seleccionador nacional, Rafael Dudamel, se mostró indignado por las perjudiciales decisiones del árbitro principal Diego Haro en el partido de la Vinotinto contra Brasil, en el hexagonal final del Sudamericano sub-20.

“Hicimos un partido, desde lo deportivo, limpio, como vinimos a jugar desde el principio, a agarrar nuestro cupo por mérito propio. Nos intentó meter en un arco en jugadas puntuales, con agresiones contra nuestros jugadores. Fue a buscar a Yangel Herrera para sacarle amarilla en una jugada donde él había sido el agredido; claro, él sabía que tenía amarilla”, dijo.

“En su cara le rompen la nariz a Josua Mejías; y claro, él al brasileño no lo podía expulsar. Lo primero que dicen los cuartos árbitros cuando van al chequeo con el delegado de campo es que por favor no invadan el otro sector en las celebraciones, hoy toda Brasil fue al otro lado de la cancha y ni una tarjeta amarilla. ¿Entonces cómo nos ganamos el respeto? Si no es con fútbol, como lo han hecho estos muchachos: ¿cómo se gana el respeto?”, continuó.

“Nosotros estamos empeñados en cambiar la historia y ya nos damos cuenta cuántas contras tenemos. Ahora, yo me pregunto: las categorías sub-15, sub-17 y sub-20 todo el mundo dice que son formativas. Y eso nos piden los dirigentes a los entrenadores, eso lo hablan los de CONMEBOL, son categorías formativas, pero ¿de qué manera formamos dando este tipo de ejemplos? ¿De qué manera formamos jugadores de 18, 19 años, si los que imparten justicia no lo hacen correctamente?”, añadió.

“Hoy siento, como hombre de fútbol, vergüenza por el fútbol internacional, porque lo que hicieron hoy, no porque fue contra Venezuela, contra cualquier selección es indignante. Es indignante en una categoría formativa, pero vamos a luchar hasta el último punto como lo sabemos hacer: dentro de la cancha, jugando limpio, sin necesitar de ninguno de ellos, sin necesitar que nos regalen absolutamente nada. Sigan insistiendo en quitarnos, que todo el mundo los está viendo. Después lo único es ‘no pitan más’ y se van tranquilos a la cama, lo que hoy ha sucedido contra Venezuela es indignante”, completó.

Y no es la primera vez que el colegiado peruano perjudica a un combinado nacional, según el estratega. “Después de este atentado a la dignidad, este atentado a lo deportivo, después de esta maniobra contra Venezuela, difícilmente se puede ser tan educado. Invito a todos los que siguen a la selección y a los que gustan de buen fútbol a que coloquen en las redes sociales: Sudamericano sub-17 San Luis de Argentina. Busquen el partido en la primera fase entre Argentina y Venezuela. Argentina ya venía de ser eliminada en la sub-20 y venía de perder los dos primeros partidos contra Ecuador y contra Paraguay. En este tercer partido enfrentó a Venezuela, ¿y quién era el árbitro principal? El mismo de hoy”, expresó.

“Ya sabíamos cómo venía la mano, estábamos advertidos; sin embargo, con todo ello fuimos capaces, desde nuestra capacidad deportiva, porque nadie nos ha regalado nada y nos han querido quitar mucho y no van a poder con Venezuela, Venezuela va a estar en Corea del Sur”, ahondó.

En la conferencia se le consultó al timonel si elevará una protesta por este partido y respondió: “Lo que normalmente sucede es que cuando se pone la protesta se ensañan más y van contra el que la pone, porque son un gremio bravo, son el gremio de los intocables. Y me estoy jugando mi carrera hoy aquí, pero por lo que hicieron hoy contra Venezuela me juego mi carrera aquí, contra este gremio que hoy nos ha hecho alejarnos de un empate. No se puede funcionar de esta manera. Ahora yo lo menos que espero es que nuestra Federación tome cartas en el asunto, porque hay espacio para cada uno, lo nuestro es dentro de la cancha. Y espero que nuestros dirigentes, así como todo el país vio de la manera como hoy impartieron justicia, tengamos respetuosamente una solicitud de revisión de lo que ha sido este partido y después ya sabemos lo que viene”.

Por último, el DT mandó un mensaje a los medios de comunicación. “Solamente le digo a los medios que no pueden seguir protegiendo, no pueden seguir alcahueteando este tipo de sinverguenzuras, busquen el nombre y el apellido y pónganlo (en el) titular ya, que lo sepan, porque hoy se lo han hecho a Venezuela, mañana se lo van a hacer al país que representa cada uno sin vergüenza alguna. Yo recuerdo un día, cuando tenía que salvarse el local, allá en Argentina y me dijeron: tranquilo, profe, que de aquí en adelante se lo ponemos mano a mano. Ese es una sinverguenzura, es una categoría formativa, entendemos que hay muchos intereses; pero lo de hoy es indignante”, declaró.

SOBRE LO DEPORTIVO

Más allá de los errores arbitrales, Dudamel considera que el partido fue parejo y no le quitó mérito al rival. “Brasil lo ha ganado con mérito propio, ha sabido llevar el partido como también nosotros. (No hay que) decir que lo más justo era el empate, esto no es de justicia. Tuvimos oportunidades como ellos también las tuvieron, el partido estuvo muy equilibrado, sabíamos lo que le costaba a Brasil los segundos tiempos y ahí nosotros, sin escondernos, como no lo hemos hecho ninguno, lo buscamos y lo trabajamos. Tuvimos ocasiones, no tuvimos la fortuna de concretarlas”, dijo.

Por otro lado, habló de la decisión de darle entrada a Heber García en el encuentro y sobre lo que viene. “Sergio Córdova es un magnífico futbolista, hoy nos ha dado muchísimo, y le dimos entrada a Heber García y aportó como tenía que aportar. Nosotros tenemos un funcionamiento colectivo donde todos son importantes, tanto Peña, como Córdova, como Soteldo, como Chacón, todos se han convertido en jugadores fundamentales para nuestro andamiaje” destacó.

“Ya después con frialdad analizaremos quienes van a ser los hombres escogidos para el próximo encuentro”, concluyó.

Fuente/FVF