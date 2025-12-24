Futbolista alemán Sebastian Hertner pierde la vida tras caer 70 metros desde un teleférico

El fútbol alemán está de luto en vísperas de la Navidad tras el trágico fallecimiento de Sebastian Hertner, de 34 años, al caer desde un teleférico en Montenegro.

El excapitán se encontraba de vacaciones junto a su esposa en el centro de esquí Savin Kuk, en la región montañosa de Durmitor, cuando ocurrió el fatal accidente que ha conmocionado al balompié germano.

Según los primeros informes, el incidente se produjo cuando una silla doble del teleférico se soltó del cable, retrocedió y chocó contra el asiento que venía detrás, lo que provocó que Hertner cayera desde aproximadamente 70 metros de altura.

Su esposa quedó suspendida en el aire durante varias horas, pero los servicios de emergencia lograron rescatarla. Además, se conoció que la mujer sufrió una fractura en una pierna, aunque logró sobrevivir al accidente que cobró la vida del futbolista.

F/Medios internacionales