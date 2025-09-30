FVF anunció lista de jugadores convocados para los dos partidos amistosos

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la lista de jugadores vinotinto convocados para los dos partidos amistosos, ante Argentina y Belice, y que se disputarán en Estados Unidos.
Los encuentros estarán bajo la dirección del exfutbolista venezolano Oswaldo Vizcarrondo, quien fue anunciado recientemente como director técnico interino tras la salida del seleccionador argentino Fernando “Bocha” Batista.
El combinado nacional jugará contra Argentina en el Estadio Hard Rock de Miami (Florida), el 10 de octubre, y cuatro días después se medirá con Belice en el estadio Seatgeek, en Chicago.
Los convocados son: Porteros: José Contreras (Barcelona SC – ECU); Javier Otero (Orlando City – USA); Joel Graterol (América de Cali – COL) y Cristopher Varela (Deportivo La Guaira – VEN)
Defensas: Jon Aramburu (Real Sociedad – ESP) ; Ronald Hernández (Atlanta United – USA); Nahuel Ferraresi (Sao Paulo – BRA); Carlos Vivas (La Equidad – COL); Teo Quintero (Sparta Rotterdam – NED); Ángel Azuaje (Pumas – MEX); Yiandro Raap (PSV Eindhoven – NED); Alessandro Milani (US Avellino 1912 – ITA); Renné Rivas (Kalba FC – UAE) y Luis Balbo (Fiorentina – ITA)
Mediocampistas: Bryant Ortega (Khorfakkan FC – UAE); Cristian Cásseres (Toulouse FC – FRA); Jorge Yriarte (Slask Wroclaw – POL); Daniel Pereira (Austin FC – USA); Carlos Faya (Deportivo La Guaira – VEN); Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi – UKR); Jesús Bueno (Philadelphia Union – USA); Juan Pablo Añor (Volos NPS – GRE); Matías Lacava (Ulsan HD – COR); Telasco Segovia (Inter Miami – USA); Wikelman Carmona (New York RB – USA); Ender Echenique (FC Cincinnati – USA); Gustavo Caraballo (Orlando City – USA); Kervin Andrade (Maccabi Tel Aviv – ISR)
Delanteros: Jovanny Bolívar (La Equidad – COL); Alejandro Marqués (Estoril Praia – POR); Kevin Kelsy (Portland Timbers – USA) y Jesús Ramírez (Nacional Madeira – POR)