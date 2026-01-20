G/B Aviación Aníbal Bellorín asume la presidencia de Conviasa

En una nueva designación en la estructura del Gobierno Bolivariano, se anunció el nombramiento de Aníbal Bellorín Pereira como nuevo presidente de Conviasa, la aerolínea bandera de Venezuela. Esta decisión se suma a las modificaciones en el gabinete ministerial, que incluyen la designación del vicealmirante Aníbal Coronado como nuevo ministro del Poder Popular para el Transporte el pasado 16 de enero, en sustitución de Ramón Velásquez Araguayán. También se nombró a Miguel Pérez Pirela como titular de Comunicación e Información y a Freddy Ñáñez al frente del Ecosocialismo, con el objetivo de reforzar áreas estratégicas de la gestión gubernamental.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, busca con estas decisiones consolidar la cohesión institucional y fortalecer sectores clave como la comunicación, el transporte y el ecosocialismo, en un contexto que demanda atención a las necesidades sociales y defensa de la soberanía.

La llegada de Bellorín Pereira a Conviasa marca un paso significativo para garantizar la operatividad de la aerolínea y proyectar su papel estratégico en la conectividad tanto nacional como internacional. Conviasa, que en los últimos años ha ampliado sus rutas y servicios, inicia una nueva etapa bajo su liderazgo. Esta designación responde a la necesidad de reforzar la gestión y asegurar que la aerolínea continúe siendo un instrumento esencial para la movilidad de los venezolanos y para la proyección del país en el exterior.

La aerolínea estatal ha sido presentada como símbolo de soberanía y orgullo nacional. Se espera que, bajo la nueva presidencia, Conviasa continúe ampliando su presencia en mercados estratégicos y mantenga su compromiso con la conectividad de las regiones más apartadas de Venezuela.

La información fue publicada también por la aerolínea Aeropostal, que extendió sus felicitaciones a Bellorín y le auguró éxitos en su gestión, destacando la importancia de la colaboración entre ambas aerolíneas en el fortalecimiento del sector aéreo nacional.

F/YVKE