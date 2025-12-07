“Gabán Tacateño” recibe Orden de Libertadores en homenaje póstumo

En un emotivo acto de reconocimiento a su trayectoria y legado cultural, el maestro Enemecio Sánchez, conocido artísticamente como «El Gabán Tacateño», recibió la máxima distinción de la República: la Orden Libertadores y Libertadoras, en homenaje póstumo. La condecoración, fue otorgada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y entregada a sus familiares por el ministro del Poder popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en honor a su invaluable contribución a la música venezolano.

Es importante destacar, que los restos de Enemecio Sánchez son velados en la funeraria Cecodifemi en El Paraíso, Caracas, donde sus compañeros de arpa, maraca y buche se han trasladado hasta allí para rendirle un homenaje final con el género musical que cultivó con maestría: el joropo tuyero o central, también llamado mirandino y aragüeño, escribió Villegas.

«En vida tuve el honor de su amistad y ahora que partió físicamente me ha correspondido el honor de entregar, en forma póstuma, la máxima condecoración,» expresó durante la entrega.

Decisión de la Unesco

La partida física de «El Gabán» se produce justo días antes de un anuncio que llenará de alegría al país: la esperada declaratoria del joropo venezolano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se espera que la decisión de la Unesco se oficialice entre el 9 y 10 de diciembre.

Uno de los tipos de joropo incluidos en el expediente presentado por Venezuela ante la Unesco es precisamente el joropo central, que fue compuesto e interpretado por «El Gabán» durante más de 50 años. Su prolífica obra incluye más de dos mil canciones y el reconocimiento de millones de compatriotas.

El tributo final prometido a Sánchez es dedicar a su memoria y legado la inminente victoria cultural. «Desde el cielo nos acompañará en la celebración de esta victoria cultural, que se la dedicaremos a su memoria y legado. Honor y gloria», subrayó Villegas.

T y F/ VTV