Gabriela Brito diseña mientras lucha por Tokio

La jugadora de la selección nacional de Voleibol de Playa Gabriela Brito tuvo la oportunidad de aprovechar el tiempo en esta pandemia dando vida a un sueño: “Es una idea que venía manejando desde hace mucho tiempo. Lo visualizaba, lo soñaba. Durante la pandemia pude plasmarlo, porque tuve tiempo. Pude buscar, plasmar ideas y gracias a Dios, pude materializarlo. Ha sido un éxito”.

La diseñadora en Medellín, Colombia, atiende gestiones inherentes a su novel emprendimiento: “En medio de esta crisis mundial, Dios me abrió una puerta y gracias a Dios he sido próspera y ha sido un año de mucho crecimiento”.

“Tuve que pensar bastante. Buscar realmente a las personas que captaran todo como yo quería. El material, los colores, diseño. Aquí en Colombia lo pude encontrar. Todo se basa en ropa deportiva. Ropa casual y deportiva”, agregó la venezolana residente en Antofagasta, Chile, ciudad donde ya se puede obtener el producto por la cuenta de Instagram @gab_sport.moda_

“Son prendas que utilizo en el entrenamiento y son cómodas también para usarla fuera del entrenamiento. Es mi idea, mi gusto, quiero plasmar la ropa que yo uso y con la cual me siento cómoda como deportista”, compartió Brito, quien se mantiene en la lucha por el cupo olímpico en voleibol de playa.

“La idea es que pronto se pueda encontrar en tiendas físicas y una de las proyecciones es crecer y expandirnos. Pero vamos paso a paso, poco a poco”, confesó la jugadora medalla de plata en los Suramericanos Cochabamba, Bolivia.

Brito es parte de la selección nacional femenina que debe disputar la segunda fase de la Copa Continental de Voleibol de Playa, en la ruta por el cupo olímpico a Tokio.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía FVV

Caracas