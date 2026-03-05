Gabriela Jiménez Ramírez: El debate colectivo sobre la bioética es el desafío central en la actualidad

En las instalaciones de la Fundación Instituto de Ingeniería (FIIIDT) se desarrolló el foro telemático Una ciencia para nuestro tiempo, un espacio de debate sobre la investigación científica venezolana orientada al tejido de la vida y la paz.

En este encuentro se contó con la participación de la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, quien afirmó este miércoles que el debate sobre la bioética constituye un desafío central en el contexto global contemporáneo.

Durante su participación en el foro, la ministra Gabriela Jiménez Ramírez contextualizó el panorama internacional marcado por conflictos y transformaciones tecnológicas.

«Para el momento del hoy, el mundo que conocemos, ese mundo de las redes sociales, ese mundo del bombardeo de las armas de guerra, tiene 130 conflictos armados, desarrolla tecnologías como producto de la aplicación de los conocimientos, y que responde a una dinámica económica, individual, y no colectiva, es lo que está en disputa hoy», puntualizó la ministra Gabriela Jiménez Ramírez.

En ese sentido, presentó desafíos de carácter bioético para orientar la reflexión colectiva del pensamiento, entre los que destaca el altruismo y el reconocimiento del encuentro con la vida, la gobernanza global de la inteligencia artificial, los neuroderechos, recordando que en Venezuela «defendemos los derechos digitales de los ciudadanos y también el derecho a no ser digital».

Durante su ponencia, destacó la necesidad de construir conocimiento desde una perspectiva participativa y social.

Construcción de conocimiento desde una perspectiva participativa y social

«Hay ciencia y hay conocimientos y hay otros métodos para construir colectivamente, sentipensares, aportes, apropiación social que nos invitó tanto el comandante (Hugo) Chávez con los proyectos estructurantes para que la ciencia no quede en los estancos medievales de los que fuimos deformados en las universidades», indicó.

Defendió una visión integral del ser humano y su vinculación con la comunidad, «donde coincidimos todos, es donde ocurren los puentes y son esos puentes los que permiten establecer el tejido social».

En esa línea, mencionó experiencias organizativas y comunitarias como espacios donde también se produce conocimiento científico aplicado a la solución de problemas colectivos.

«La toparquía, el consejo comunal, el circuito comunal, la formulación de los proyectos para votarlos este domingo 8 de marzo, porque son los proyectos en donde comúnmente nos reflejamos como problemas para construir soluciones colectivas, si ahí no hay ciencia, díganme, dónde hay ciencia entonces», planteó.

En relación con el desarrollo tecnológico, la ministra Gabriela Jiménez Ramírez subrayó la importancia de orientar los esfuerzos hacia áreas estratégicas que garanticen la soberanía con enfoque social.

«Tenemos la soberanía tecnológica de algunas cosas, no de todas, pero ¿a cuáles cosas tenemos que enfocarnos? A las que significan la construcción, de soberanía desde lo colectivo. Si reproduce la vida, estamos entonces en el camino correcto de las ciencias que tenemos que hacer. Si no está en armonía con la vida, en empatía con la vida, esa no es la soberanía que queremos», expresó.

Durante su ponencia se refirió a la bioética de la resistencia, que está enfocada en la construcción colectiva.

«La respuesta es la de todos. La respuesta es la de todos, la de los pueblos libres. La de todas las manos juntos, que estamos sembrando, la de todos los niños cantando, la de todos los que acuden a la escuela y se encuentran con su maestra. La del plan de siembra escolar, la del semillero científico, y por supuesto el proyecto nacional del padre Libertador Simón Bolívar», concluyó.

