Gaceta Oficial N.º 6.969: Designan nuevo presidente de Venezolana de Televisión

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó al periodista Hernán Canorea como nuevo presidente de Venezolana de Televisión (VTV), según el decreto N.º 5.216 publicado en la Gaceta Oficial N.º 6.969. La medida entró en vigencia el pasado viernes 16 de enero, día en que fue hecha pública en el órgano oficial.

Canorea, comunicador venezolano con trayectoria en medios estatales, asume la presidencia de VTV, que forma parte del sistema de medios públicos adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.

Asimismo, en la Gaceta Oficial N° 43.294, mediante el decreto N° 5.210, se informó la designación de Anabel Pereira Fernández como presidenta encargada de la Fundación Patria y presidenta del respectivo Consejo Directivo. La entidad está adscrita a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela y su estructura está definida en su acta fundacional.

Pereira Fernández es abogada y economista venezolana con una amplia trayectoria en la administración pública. Ha ocupado diversos cargos en instituciones del Estado, incluyendo responsabilidades en sectores financieros y regulatorios.

T/MAZO