Gala Olímpica 2020 se celebró en honor a los grandes

Se bautizó Ante todo mujer: charlando con Flor Isava, escrito por María Donaire y en recuerdo a la “Dama del Deporte”

El Comité Olímpico Venezolano celebró una Gala Olímpica muy especial, con un evento virtual que conservó la emotividad de otras ediciones y sumó al programa un homenaje a Flor Isava Fonseca, miembro honoraria del COI fallecida en julio pasado.

Solo la junta directiva del Comité Olímpico Venezolano y un grupo selecto de invitados especiales estuvieron presentes en la primera Gala Olímpica virtual, que fue transmitida por Zoom e Instagram.

La ya tradicional entrega de las órdenes Flor Isava Fonseca y Julio César León fue precedida por la reinauguración de la biblioteca que lleva el nombre de la primera mujer miembro COI en la historia, así como la apertura del museo con los objetos donados por su familia tras su fallecimiento y el bautizo del libro Ante todo mujer: charlando con Flor Isava, que recoge el relato de su fructífera existencia, escrito por María Donaire.

La cinta para dar acceso al remozado espacio fue desatada por el presidente del COV, Eduardo Álvarez, y la hija de doña Flor Isava, Anabela Núnez de Anzola. Copas, diplomas, reconocimientos, medallas, objetos de competencia de su época de deportista y una cronología ilustrada de su carrera como dirigente olímpico se abrieron al paso de los presentes, y desde ya quedan al alcance de los visitantes de la casa del olimpismo nacional, al igual que numerosos volúmenes especializados en temas olímpicos, que formaban parte de su colección personal.

GRAN HOMENAJE

“Estoy sumamente emocionada con esta belleza de homenaje y por lo hermoso que ha quedado instalado el legado de mamá, y agradezco al profesor Eduardo por valorarlo”, destacó Anabela Núñez: “La parte estética y museológica son excelentes. Estoy segura de que mamá está aquí con nosotros disfrutando de esto”.

A continuación, se llevó a cabo el bautizo del libro, que fue elaborado e impreso gracias al patrocinio de Panam Sports y Solidaridad Olímpica.

“Se hizo un sueño realidad”, celebró una emotiva María Donaire, que estuvo varias veces a punto de romper en lágrimas. “Yo veía imposible llegar hasta ella, y se hizo. Doña Flor me preguntó varias veces ‘¿Qué quieres hacer? Porque no me queda mucho tiempo’, y ese tiempo me lo dedicó a mí”.

Posteriormente, se dio inicio a la Gala Olímpica, con palabras del recién electo presidente de Panam Sports, Neven Ilic: “Quiero destacar la lucha y el trabajo de Eduardo Álvarez y (la secretaria general del COV) Élida Párraga por el deporte de su país. Soy consciente de que están todos los días buscando la manera de apoyar a sus deportistas”.

Luego de un emotivo video que honró a personalidades del deporte y el olimpismo fallecidas en el año que termina (como Flor Isava, Enrique “Conejo” Fonseca y Remigio Hermoso, entre otros), el profesor Álvarez hizo el balance de una temporada marcada por la pandemia, pero también por la solidaridad.

“Con el anuncio de que no habría Juegos Olímpicos hubo mucha incertidumbre, pero el COV se activó antes que cualquier otro comité. Este equipo que no llega a 20 personas movió el olimpismo en Venezuela. No hemos parado de trabajar día tras día. Buscamos la manera de mitigar la situación de atletas, entrenadores y dirigentes, pidiendo a Panam Sports que nos permitiera redistribuir los recursos de proyectos que por la pandemia no podíamos ejecutar, lo cual fue aprobado”.

La orden Flor Isava fue entregada a Ingrid Sierra, secretaria general de la Federación Venezolana de Gimnasia, en su apartado de Árbitro; Dulce Ruiz, exitosa maestra de los multicampeones mundiales de dominó, los hermanos Marquina (Entrenadora); la presidenta de la Federación de Vela Mariadela Pérez (Dirigente) y como Atleta la judoca Anriquelis Barrios, que ha tenido un extraordinario año, con medallas de plata en el Grand Slam de Hungría y el Panamericano de México.

La orden Julio César León fue otorgada al juez de levantamiento de pesas Lenys Mujica (Árbitro), al director técnico de la Federación Venezolana de Judo Kilmar Campos (Entrenador), al presidente de la Federación de Taekwondo Hung Ki Kim (Dirigente) y al recientemente clasificado a los Juegos Olímpicos Andrés Lage de vela (Atleta).

Todos los homenajeados enviaron saludos en videos. Así mismo, se entregaron reconocimientos especiales al presidente de la Federación de Ajedrez Fidel González (por los torneos a distancia que logró organizar durante la cuarentena), a la directora de Formador de Formadores Zuleika Seijas (por la nutrida programación de capacitación que el COV desplegó durante el confinamiento), a la titular de Fevesurf Tahína Luna (por el programa de reciclaje que lleva a cabo en las playas de Venezuela) y a la saltadora de triple Yulimar Rojas, por su récord mundial bajo techo y su designación como Atleta del Año por World laAthletics.

