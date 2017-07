Galindo va por el oro Suramericano

Las cartas están echadas y el venezolano Miguel Galindo es uno de los candidatos a colgarse la medalla de oro en el kata del Campeonato Suramericano de Karate do que se realiza en Santa Cruz, Bolivia.

El criollo se encuentra en tierras altiplánicas desde hace unos días donde cumplió con el último módulo de trabajo con miras a meterse en las primeras posiciones de la justa que reúne a los mejores de este lado del continente.

“Me siento muy contento y listo para ir por la victoria. He trabajado muy fuerte para ir por la medalla de oro y aunque sé que no será una competencia fácil, voy dispuesto a darlo todo para colocar los colores de mi bandera en lo más alto del podio”, dijo.

DE NIVEL

El sucrense, quien se desarrolló en suelo capitalino, se mostró convencido de poder sacar un buen resultado.

“Me he venido preparando desde hace un tiempo y sé que puedo ganar. Mientras más fuertes sean los rivales, más se esfuerza uno por hacer un buen papel. Tengo plena confianza en lo que yo soy capaz de lograr”, aseguró.

Galindo es el actual campeón nacional y el subcampeón Centroamericano y del Caribe, en final que disputó en Caracas ante el también nacional Cleiver Casanova.

Casanova es el rival más fuerte que tendrá Galindo en la contienda suramericana.

“Cleiver es un rival muy complicado y es con quien ya me conseguido en dos finales consecutivas. Él es un gran rival y yo siempre salgo a dar lo mejor, creo que este es el año en el que puedo vencerlo y quedarme con la victoria. En todo poder ver de nuevo una final venezolana me llenará de gran satisfacción”, sostuvo Galindo.

APOYO

Para el criollo poder asistir a la contienda suramericana fue un poco cuesta arriba, aunque a falta de pocos días para la cita consiguió el respaldo necesario con dos empresas que lo patrocinaron, lo que le permitió viajar.

“Me siento muy agradecido con todos los que me han dado el apoyo. La federación con el aval, así como con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Pude contar además con dos empresas que confiaron en mí y me ayudaron con los recursos para poder viajar. A ellos les digo que no los voy a defraudar”, explicó.

Miguel Galindo va en busca de un nuevo triunfo para el país y demostrar que Venezuela tiene el potencial para llevarse una nueva victoria en el kata mundial.

T/ Juan Pablo Azuaje

F/ José Luis Díaz-Roberto Gil

Caracas