Gambia, Níger y Senegal se comunican con canciller Gil para condenar agresión contra Venezuela

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, recibió llamadas telefónicas de sus homólogos africanos de Gambia, Níger y Senegal, quienes le trasladaron la solidaridad de sus gobiernos y pueblos y se manifestaron en contra de la agresión criminal de EE.UU. a la nación venezolana.

“Continuamos difundiendo la verdad sobre Venezuela. Hemos dialogado con Sering Modou Njie, Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Gambianos en el Exterior de la República de Gambia, (…) con Cheikh Niang, Ministro de la Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal (…) y con el Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Níger, Yaou Sangaré Bakary”, informó el alto representante diplomático en sus redes sociales.

Los tres altos funcionarios expresaron su solidaridad y a favor de la valiente resistencia del pueblo venezolano frente a la agresión imperialista de Estados Unidos y reiteraron el compromiso conjunto con las leyes internacionales y la Carta de la ONU.

El diplomático de Gambia manifestó estar admirado por la valiente resistencia del pueblo venezolano frente a la agresión imperialista de Estados Unidos. “Reiteramos nuestro compromiso conjunto con el respeto al derecho internacional, sin excepciones”.

Sobre el representante de Senegal, informó que discutieron la situación actual tras el criminal atentado imperialista, “y ha expresado su solidaridad y su firme compromiso con el derecho internacional, así como su apoyo al principio de no intervención y al derecho del pueblo venezolano a gobernar y construir su propio futuro”

Así mismo, en diálogo con el diplomático de Níger, coincidieron que con la agresión que Venezuela ha sufrido este 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos “ha revelado al mundo una vez más su naturaleza homicida, militarista, violenta, colonialista e intervencionista al atacar al pueblo soberano de Venezuela y secuestrar al Presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores”.

Finalmente, Gil confirmó que sus homólogos coincidieron con la posición venezolana, en que esta agresión no solo afecta a Venezuela, sino que representa un ataque a todo el Sur Global, y debe ser rechazada de manera unánime”.

F/VTV