Garantizados los recursos para el arranque de los proyectos que se elegirán el #23Nov en el Eje Caracas-La Guaira

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, detalló este miércoles, que los recursos que serán aprobados para el Plan de Desarrollo Integral del Corredor Vial Caracas – La Guaira, junto a los proyectos que se elegirán en la 4ta Consulta Popular Nacional el próximo domingo 23 Nov, esta garantizados que «dichos recursos monetarios, físicos, materiales de trabajo y maquinaria estén disponibles de inmediato».

Al mismo tiempo, indicó que el objetivo de esta acción es arrancar de manera inmediata a ejecución de los proyectos y asegurar que, antes del 31 de diciembre del año en curso, se encuentren finalizadas todas las obras priorizadas por el pueblo en la referida Consulta Popular.

Esta instrucción fue realizada con la intención que cada uno de los proyectos y planes aprobados sean ejecutados en el tiempo señalado por el Presidente a más tardar el martes 25 de noviembre, se entreguen los recursos y arranquen todos los proyectos que sean elegidos en la comunidad.

Proyecto ecosocialista

En este sentido, el Mandatario Nacional acentuó la importancia de un plan especial de revitalización para que se impulsen los proyectos ecosocialistas, así como los proyectos de ciencia y tecnología.

T y F/ Prensa Presidencial