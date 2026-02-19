Garantizan seguridad en la fiesta de Elorza con decreto

El municipio Rómulo Gallegos, en el estado Apure, emitió un decreto para garantizar la seguridad de propios y visitantes durante las festividades de Elorza, del próximo 13 al 19 de marzo.

El Decreto AMRG N.° 001-2026, promulgado por el alcalde Pedro Vicente Guerra, responde a la necesidad de prevenir desmanes y garantizar que las fiestas tradicionales se desarrollen en completa normalidad.

Además de crear el Comité de Fiestas para centralizar la logística, establece un tributo especial temporal a la comercialización de bebidas, cuyos ingresos serán reinvertidos directamente en el mantenimiento y la limpieza de los espacios públicos utilizados durante la celebración.

La normativa pone un énfasis riguroso en la preservación del ambiente y la salud pública. Prohíben la venta de espumas en aerosol, químicos y polvos no biodegradables que suelen degradar el entorno urbano y natural.

Se busca rescatar la esencia de este Patrimonio Cultural de la Nación, con la restricción de música que promueva la violencia o atente contra la integridad familiar, dando prioridad absoluta a la música llanera y las expresiones folclóricas autóctonas.

Las autoridades anunciaron que, para mitigar la contaminación acústica, decomisarán equipos de sonido de alta potencia en vehículos que perturben la tranquilidad ciudadana.

Las sanciones por incumplimiento han sido diseñadas para ser disuasorias, con multas que alcanzan hasta 200 veces el valor de la moneda de mayor denominación según el BCV.

La Dirección de Hacienda Municipal, en conjunto con los cuerpos de seguridad, mantendrá un despliegue constante para supervisar el comercio informal y asegurar que los precios se ajusten a la tasa oficial, evitando especulaciones que afecten al turista y al residente.

Con la implementación de este marco legal, el municipio Rómulo Gallegos apuesta por un modelo de festividad donde el civismo y el respeto a la identidad llanera actúen como el principal escudo contra el desorden público.