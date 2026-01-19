Garrochista venezolano Ricardo Montes de Oca rompe récord nacional

El criollo Ricardo Montes de Oca rompió, este fin de semana, el récord nacional de salto con garrocha al volar 5,67 metros en el invitacional bajo techo de Virginia Teach, en Blacksburg, Estados Unidos para conquistar la presea dorada.

En su primera prueba del año, el venezolano controló el desafío desde su primer aparición en pista. Calentó los motores al pasar los 5,10 metros en el primer chance y luego dejó que sus rivales sufrieran para escalar los 5,25.

Según reseñó el ministerio de Deporte, apenas cuatro de siete garrochistas salieron airosos, incluyendo a sus compañeros de la universidad de Hight Point, Jackson Tuomey y Jason Olivera Jr, que necesitaron dos intentos para saltar los 5,25.

Los 5,37 también fueron logrados por el atleta que el 7 de febrero de 2025 estableció el récord nacional de la pértiga con 5,60 metros en el mismo invitacional de Virginia Tech. En esa oportunidad, el campeón en el Panamericano Junior de Asunción (5,45 m) y del Suramericano de mayores en Mar del Plata (5,40 m) en 2025, quedó en el segundo lugar por debajo del estadounidense Hunter Garretson que lo venció con un vuelo de 5,76.

