En el año 2024, en Venezuela la violencia y el terrorismo se convirtieron en el foco central de la agenda de los grupos de extrema derecha del país. Desde entonces, el Gobierno Bolivariano enfrentó una serie de desafíos relacionados con la desarticulación de Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), atentados a la infraestructura eléctrica y explosivos.

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, y ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, desde su designación el 27 de agosto de 2024, se ha enfocado en desarticular planes subversivos y denunciar atentados contra infraestructuras vitales orquestados por el Gobierno de los Estados Unidos.

Tras la ejecución de la Perfecta Fusión Popular, Militar y Policial, instruida por el Presidente Nicolás Maduro; los diversos órganos de seguridad ciudadana lograron importantes avances en el territorio nacional en cuanto a la desarticulación de GEDO.

A lo largo de los meses, se llevaron a cabo múltiples operativos que resultaron en la captura de líderes de estas organizaciones y la incautación de grandes cantidades de armamento y explosivos.

Además, las autoridades informaron que más de 30 grupos fueron desmantelados, lo que se presentó como un éxito significativo en la lucha contra el terrorismo.

Asimismo, durante el primer año de gestión del capitán Diosdado Cabello Rondón, se han producido numerosos atentados contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Estos actos, que afectaron a diversas regiones del país y causaron interrupciones masivas del servicio, fueron atribuidos a una «guerra eléctrica».

La Operación Relámpago del Catatumbo: un plan desarticulado

La Operación Relámpago del Catatumbo fue presentada como una respuesta contundente a la creciente violencia generada por la actividad guerrillera y el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana. El objetivo principal de dicha operación era desmantelar los grupos armados que operaban en la zona con la finalidad de realizar el tráfico ilícito de estupefacientes.

En los primeros meses de su gestión, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la desarticulación de bandas dedicadas al tráfico ilícito de psicotrópicos a través de la denominada Operación Relámpago del Catatumbo, acciones que perseguían por parte de los GEDO un intento de magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el propio ministro Cabello.

Cabe destacar que el desarrollo de estas acciones terroristas, son impulsados por la oposición y el Gobierno de Estados Unidos, así como por los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Andrés Pastrana, los cuales pretendían generar un golpe de Estado y sumergir al país en el caos.

Estas acciones terroristas lograron ser desarticuladas, gracias a las labores de inteligencia de los diversos órganos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lo que permitió la captura de sus cabecillas y, por ende, la incautación de armamento, drogas, entre otros.

El terrorismo como arma de desestabilización

Recientemente también se han registrados diversos intentos de atentados con explosivos en puntos estratégicos del país. Estos actos, que incluyeron el intento de detonación de artefactos en espacios públicos como hospitales, plazas, sedes institucionales, sistema de transporte subterráneo, estaciones de servicio e instituciones petroleras, fueron presentados como parte de una estrategia de terrorismo urbano diseñada para sembrar el pánico entre los venezolanos.

La respuesta del Gobierno Bolivariano ante estos eventos ha sido intensificar la vigilancia y la seguridad, así como iniciar investigaciones que han culminado con la detención de varios sospechosos.

Tras estos hechos, el Gobierno de Venezuela ha denunciado a la «extrema derecha» y a los sectores de la oposición nacional e internacional por financiar y orquestar dichos actos terroristas.

El periodo de Diosdado Cabello como ministro ha estado marcado por una lucha constante contra el terrorismo que pretendía hundir al Estado venezolano en una crisis social y económica.

PRENSA MPPIJP / REDACCIÓN MAZO