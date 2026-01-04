Ghana rechaza invasión de EE.UU. contra Venezuela

El Gobierno de la República de Ghana expresó su rechazo a la invasión unilateral y no autorizada de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos y el posterior secuestro del presidente Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

A través de un comunicado, indicaron que tales actos violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, así como la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados.

“El Gobierno de Ghana sigue de cerca la situación en Venezuela con gran preocupación y observa que tales ataques al derecho internacional, los intentos de ocupación de territorios extranjeros y el aparente control externo de los recursos petroleros tienen implicaciones extremadamente adversas para la estabilidad internacional y el orden global”, reseña la misiva.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con el principio de autodeterminación y mantiene la firme opinión de que solo el pueblo venezolano debe determinar libremente su futuro político y democrático, al tiempo que exigieron la liberación del presidente Maduro y su esposa.

«El Gobierno de Ghana mantendrá y defenderá su posición de principios de larga data contra la invasión, la ocupación, el colonialismo, el apartheid, el desprecio por la soberanía y todas las formas de violación del derecho internacional», puntualizaron.

Ante las declaraciones de solidaridad, el canciller venezolano Yván Gil, expresó su agradecimiento «por el fuerte respaldo de la República de Ghana frente a la intervención militar en Venezuela, el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y el uso unilateral de la fuerza en contra de una nación soberana».

T y F/ VTV