Gimnasia rítmica se prepara en Ecuador

La gimnasia venezolana continúa fortaleciendo su destreza en el Campamento de Entrenamiento de Gimnasia Rítmica organizado por la Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG) que se está desarrollando en Ecuador, con las atletas venezolanas Fiorella Varesano y María Salas de la categoría 13-14 años en conjunto con la entrenadora Itzel Martínez.

Este campamento inició este lunes 13 de octubre y se extenderá hasta el sábado 18, bajo la dirección de la rusa Daria Thubnikova además de las amazónicas Juliana Coradine y Marcia Aversani, quienes compartirán sus conocimientos con entrenadores y gimnastas del continente.

Estas atletas reforzarán el trabajo en el desarrollo de elementos corporales y manejo de aparatos con miras a los principales eventos internacionales del venidero año, a la vez que se fortalecen los lazos de cooperación internacional.

La criolla Varesano fue medallistas de bronce por All Round del Suramericano de Aracaju, Brasil, y Salas s obtuvo la de plata en el Suramericano de Bolivia 2025.

F/Prensa Mindeporte