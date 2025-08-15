GMVP retornó 158 venezolanos provenientes de Estados Unidos

Nacionales

Este viernes arribó al Aeropuerto Internacional de Simón Bolívar de Maiquetía, el vuelo 57 de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), con 158 venezolanos provenientes de Estados Unidos.

La información fue dada a conocer a través del canal de Telegram de la GMVP, en el que se detalló que en vuele proviene de Harlingen – Texas, y trajo consigo 118 hombres y 22 mujeres, además de 11 niños y siete niñas.

Los connacionales fueron recibidos por autoridades nacionales, quienes garantizaron la atención médica y social dispuesta por el Gobierno Bolivariano para su bienestar.

REDACCIÓN MAZO

