GMVVMPQ brinda atención integral a cultores y cultoras en el territorio nacional

Bajo la premisa de dignificar a quienes dedican su vida al desarrollo de la identidad nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, lideado por Magaly Gutiérrez, la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida ejecutó un despliegue nacional de salud que alcanzó a cultores y cultoras del país.

​En la ciudad capital, la actividad se desarrolló en la sede de la Misión Cultura, ubicada en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) San José, espacio donde se garantizó el bienestar de los artistas a través de una atención multidisciplinaria que promedió los 85 pacientes por servicio.

El despliegue contó con la presencia de la Dra. Yuliana Ramos, Viceministra de Salud Integral, y la Dra. Rosalbina Hurtado, Autoridad Única de Salud del Distrito Capital, quien enfatizó: «Estamos atendiendo a nuestra comunidad con medicina general e interna, consulta respiratoria, entrega de medicamentos gratuita y trabajo social; seguimos trabajando en pro de la salud del pueblo venezolano». Por su parte, el artista plástico Víctor Cairo expresó: “El trato ha sido excelente; la doctora que me atendió está llena de humanidad, que es lo que estamos necesitando”.

​En el estado Aragua, el operativo brindó protección a 400 cultores, quienes recibieron un total de 3.738 servicios de salud y más de 17 mil dosis de medicamentos.

En el marco de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, la Secretaría de Salud desplegó una jornada en el Complejo Cultural Santos Michelena, específicamente en la Casa de la Cultura, ubicada en el municipio Girardot del referido estado.

En la actividad estuvo presente la Autoridad Única de Salud, Dra. Yosmary Lombano; el director del Gabinete Cultural del estado Aragua, Rosmmel Ramírez; la directora de Cultura del municipio, Lilineth Mijares; la directora del Asic Madre María de San José, Yesnoby Mauca y demás autoridades regionales.

En el abordaje, se brindaron consultas de diversas especialidades, tales como ginecología, medicina general, oftalmología, geriatría, traumatología, medicina interna, cirugía general, dermatología, planificación familiar, nutrición, psicología, optometría, atención a personas con discapacidad y odontología, para un total de 470 consultas ofrecidas.

Lombano agradeció las acciones de la presidenta encargada, Delsy Rodríguez, de la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, y la de Aragua, Joana Sánchez, por garantizar jornadas de salud, espacios para la atención integral y la cultura.

Por su parte, Rosmmel Ramírez, vocero de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, comentó que esta jornada se realiza en el marco del Día Nacional del Artista Venezolano, que se celebró el pasado 13 de enero, «esta magnífica jornada de atención integral para los cultores y cultoras del municipio Girardot».

​Simultáneamente, la jornada extendió su radio de acción hacia el estado Amazonas, específicamente en la Sala de Autogobierno del Barrio Upata, en Puerto Ayacucho. Allí se brindaron más de 198 atenciones médicas a la Comuna Libertador I, garantizando servicios de inmunización y el despistaje crítico de malaria, vital para la seguridad epidemiológica de la entidad.

​Como parte de este despliegue que se activa cada miércoles, el estado Yaracuy se sumó en el ASIC Independencia. Bajo el liderazgo del gobernador Leonardo Intoci y la Autoridad Única de Salud, Marilyn Velásquez, se ofrecieron servicios de odontología, oftalmología y fisioterapia. La nota cultural la puso el Grupo de Teatro «Expresión Popular» y la Escuela de Baile «Joropo Recio», demostrando que la misión también proyecta el talento de las nuevas generaciones.

​En Apure, más de 250 cultores recibieron atención en la comunidad La Morenera, municipio San Fernando, a través del ASIC General Alfredo Franco, donde se incluyeron ecografías y charlas sobre salud mental. Asimismo, en el estado Cojedes, la jornada en la Clínica Popular Integral (CPI) Cándido Díaz Carballo atendió a 147 artistas con 531 atenciones médicas y la entrega de 9 mil 860 unidosis de medicamentos.

​Finalmente, la jornada alcanzó con éxito al estado Monagas, donde más de 200 cultores del municipio Maturín fueron beneficiados en el Ambulatorio “Dr. José Antonio Serres”. En esta entidad se entregaron 12 mil 251 medicamentos, reafirmando que el Gobierno Bolivariano prioriza la salud de quienes contribuyen con su talento a la identidad nacional.

Con este despliegue masivo, el Gobierno Bolivariano continúa dignificando la labor de quienes, a través del arte y la tradición, salvaguardan nuestra esencia como pueblo. La atención recibida por miles de artistas en cada estado es el reflejo de una gestión humanista que prioriza la vida y el bienestar de sus creadores, asegurando que el corazón de la cultura venezolana siga latiendo con fuerza y salud en cada rincón del país.

F/MPPS