GNB capturó a cinco colombianos con armas de fuego en Apure

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron en el estado Apure a cinco ciudadanos colombianos que ingresaron al país portando armas de fuego de manera ilegal, informó el secretario de seguridad ciudadana de la entidad, Ramón Cabeza.

La aprehensión tuvo lugar en el puesto de atención al ciudadano del Puente Internacional José Antonio Páez, en Guasdualito.

Los detenidos fueron identificados como Omar Lisandro Delgadillo Rincón, Mayiled Bustos Perdomo, Willian Rodríguez Rojas, Camilo Humberto Vanegas Otalora y Diana María Viloria Blanco.

Durante el procedimiento se incautaron tres pistolas marca Córdova Estándar, calibre 9 mm, con sus respectivos cargadores; 54 cartuchos; tres chalecos antibalas; tres radios portátiles y dos computadoras. Los sujetos se trasladaban en una camioneta Toyota Prado blindada con placas colombianas y tenían en su poder seis teléfonos celulares.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el grupo tenía como destino la localidad de El Amparo, en el municipio Páez del estado Apure.

T/CO