GNB detiene sujeto que portaba aparatos de francotirador (+Táchira)

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron un sujeto y le incautaron aparatos que suele emplear un francotirador, según información publicada en el portal web del diario Últimas Noticias.

De acuerdo con la información el hecho ocurrió en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en Capacho, municipio Libertad (Abejales), Táchira, donde incautaron un celular y varios accesorios empleados en armas largas para ejecutar disparos con precisión.

“Decomisaron un visor nocturno de largo alcance, acoplable para armas de fuego largas, dos módulos ópticos láser para visión nocturna y puntería acoplable para armas de fuego largas, un visor y grabador nocturno manual”, reseñó el diario.

Los mencionados aparatos eran llevados ocultos en una caja de cartón tipo encomienda, dice el reporte castrense.

