GNB incautó cerca de 3 kilos de cocaína en el aeropuerto de Maiquetía

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautaron, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, 2 kilos 866 gramos de cocaína, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en su cuenta en Instagram.

En la referida publicación se indicó que los estupefacientes, distribuidos en 32 envoltorios, estaban ocultos en una corneta de sonido que sería llevada a España en un vuelo de Air Europa.

«El hallazgo se produjo durante misiones de control e inspección antidrogas aplicadas al vuelo 072 de Air Europa, con destino a Madrid, España», se explicó en la publicaión. El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Redacción MAZO