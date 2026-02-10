GNB incautó droga en el estado Bolívar

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a un ciudadano en el estado Bolívar, luego de descubrir un alijo de sustancias estupefacientes oculto en el sistema de almacenamiento de combustible de un vehículo, durante un procedimiento efectuado en el Punto de Atención al Ciudadano de Santa Rosalía.

La actuación fue realizada por funcionarios del Destacamento de Comandos Rurales 62-4, quienes interceptaron un automóvil proveniente de Puerto Ayacucho y, tras una inspección de rutina, detectaron irregularidades en el tanque de gasolina.

En el interior del depósito fueron localizados 23 envoltorios de presunta marihuana, con un peso total de 23,32 kilogramos, además de cinco envases que contenían 2,016 kilogramos de presunta pasta base de cocaína, según el reporte oficial.

El conductor del vehículo fue aprehendido en flagrancia al confirmarse el transporte de la droga bajo la modalidad de caleta, siendo puesto a la orden de los organismos judiciales competentes para el inicio del proceso penal correspondiente.

Las autoridades indicaron que este procedimiento forma parte de los operativos permanentes de vigilancia y control que se mantienen en las rutas estratégicas del sur del país para combatir el tráfico ilícito de drogas.

