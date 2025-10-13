GNB Táchira detuvo un sujeto por microtráfico de droga

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), destacados en el estado Táchira, realizaron un operativo en el que lograron incautar 45 dosis de cocaína ocultas dentro de una torta de cumpleaños.

De acuerdo con la información publicada en el portal web del diario Últimas Noticias, el hallazgo ocurrió en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de la Aduana Subalterna, donde se inspeccionó una caja de cartón que transportaba un bizcocho de harina de trigo, en cuyo interior se localizaron las bolsitas de droga, con un peso total de 35 gramos (0,035 kg).

Por este hecho quedó detenido un sujeto quien tras ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL), se constató que estaba solicitado por el delito de amenaza.

REDACCIÓN MAZO