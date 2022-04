Gobernación de Miranda y poder popular evaluarán cada tres meses prioridades de atención

Una reunión y un balance de trabajo trimestral realizará la Gobernación de Miranda con las autoridades mirandinas y jefes y jefas de calle, a fin de establecer con las comunidades las prioridades de atención, así lo anunció este jueves el Gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro.

«Cada tres meses tenemos que hacer un balance con indicadores de todas las prioridades que tenemos y así construir, comuna por comuna, el plan de trabajo», sentenció el gobernador desde el Gimnasio José Papá Carrillo, en el Parque Miranda, durante el balance de su gestión trimestral 2022.

Anunció que los jefes de calle y las autoridades deberán escoger un vocero por prioridad . «Todo lo que hagamos tiene que generar organización y empoderamiento de nuestro pueblo y lograr mayores niveles de aceptación», reiteró.

Cada parroquia del estado Miranda tiene un padrino, quien debe visitar a las comunidades y tener contacto frecuente con la gente, conocer las necesidades y prioridades que se deben atender.

«Los padrinos y madrinas de parroquias deben tener comunicación permanente con las UBCh, con los jefes de calle, con las lideresas y líderes de comunidades para ver si todo está funcionando bien. Tiene que ser así, que si ustedes tienen un problema sepan con quién comunicarse», resaltó.

Dijo que hay problemas que no se pueden resolver, pero que las autoridades y voceras y voceros deben saber cuál es ese problema. «El problema es no saber cuál es el problema. Aquí no hay manera de gobernar este estado yo solo, lo debemos hacer todos», enfatizó.

Prioridades

La primera prioridad en la agenda mirandina es la Democracia Protagónica y Participativa. En este punto presionó a secretarios de Gobierno de Miranda a acelerar la marcha en sus tareas y planes de atención a mujeres, salud, escuelas, entre otros.

La segunda prioridad de la agenda es la productividad económica del estado. «En Miranda hay más de 90 mil hectáreas para sembrar y estamos sembrando cerca de 40 mil (…) Cada alcalde, cada padrino debe saber cuántas hectáreas son cultivables en su sector», destacó.

El Gobernador llamó al secretario económico a prender los motores para aumentar la producción de alimentos. «Hay que decir la verdad, no nos caigamos a mentiras, debemos corregir y saber qué podemos mejorar», señaló.

Otra prioridad es la educación, que debe ser para todas y todos, debe ser de calidad, señaló Rodríguez Castro. También destacó que el deporte y la cultura forman parte de este plan de gobierno. En este sentido, señaló que uno de los grandes logros de la entidad es haber ganado los Juegos Deportivos Nacionales.

Así como hay que seguir creando espacios deportivos, hay que crear grupos de canto, de teatro, lo que se traducirá en disminución de los índices de violencia y aumento de la felicidad.

Atención social y servicios básicos

En salud, enfatizó, que el Gobierno de Miranda ha hecho un «esfuerzo gigantesco para vacunar a todas y todos. Ahora que la pandemia está controlada, tenemos que atender el resto del sistema de salud».

El tema social también es fundamental para Miranda, así como la ciudad y los servicios públicos. El gas debe llegar a todas las comunidades con regularidad, así como el agua, «que va a ser nuestro dolor de cabeza este trimestre (…) Hay que seguir llevando agua con sistemas hasta que hayamos construido el gran acueducto».

En Miranda se han identificado 9 mil botes de agua, lo que hace que la distribución no sea eficiente. «Tenemos que dar una batalla para acabar con los botes de agua», dijo.

La última prioridad es la seguridad. Actualmente los homicidios están por debajo de 7, de 70 que se cometían desde que Rodríguez asumió la Gobernación. » Vamos a llegar a cero, no puede haber homicidios, robos, no puede haber bandas delictivas en Miranda», señaló Héctor Rodríguez.

Finalmente, explicó que por cada prioridad se van a elegir a cinco voceros y se harán las evaluaciones de cada materia. En tres meses deberán entregar un balance para evaluar la situación de cada parroquia.

T/CO

F/AVN-Cortesía