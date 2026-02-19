Gobernación declara Baile de La Hamaca como Patrimonio Cultural de Carabobo

La Gobernación de Carabobo declaró a los habitantes del sector San Millán de Puerto Cabello y su tradicional Baile de La Hamaca como Patrimonio Cultural Intangible de la entidad.

A través del decreto Nº 1566, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 8032, se establece la declaratoria, a fin de «enaltecer y prevalecer las manifestaciones culturales del estado que se realizan desde hace más de siglo y medio».

En el texto, asimismo, se reconocen a los habitantes del Barrio San Millán, como Patrimonio Cultural Intangible del estado Carabobo, por su apoyo permanente a la conservación y proyección de esta herencia cultural de los carabobeños.

En ese sentido, Herman Villanueva, presidente de los Tambores de San Millán y promotor del rescate y conservación del Baile de La Hamaca, aplaudió la iniciativa y aseguró que eleva al gentilicio porteño y sanmillanero a un sitial de honor como guardianes de la centenaria tradición.

El Baile de La Hamaca se realiza todos los lunes y martes de Carnaval en el barrio San Millan del municipio Puerto Cabello, desde hace 151 años.

La tradición representada a través de una tragicomedia, relata el entierro de un hombre codiciado por las mujeres del pueblo.

F/UN