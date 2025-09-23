Gobernación de Falcón informó de la renovación de más de 40 km de vialidad en carretera Falcón – Zulia

“Estamos dejando la carretera Falcón – Zulia en más de 40 km de intervención integral en asfaltado y limpieza de laterales viales, que impacta en los cinco municipios del eje occidental falconiano”, informó el gobernador de la entidad, Víctor Clark, mediante la cuenta oficial Instagram.

A través de las diferentes publicaciones de fotografías, la máxima autoridad de la entidad territorial, indicó que esta ejecución de los trabajos fue efectuada por los servidores públicos de la empresa estadal Vías de Falcón. Dicha obra impacta positivamente en esta importante arteria vial nacional.

Asimismo, el gobernador Clark hizo énfasis en que la referida ejecución de la vialidad forma parte del cumplimiento de las Siete Transformaciones (7T), así como busca avanzar en el desarrollo integral de la población, al igual se reafirma el compromiso con la mejora de la infraestructura de vialidad.

El pasado 27 de junio, Clark realizó la supervisión de los trabajos de vialidad en el sector Los Chucos, en la carretera Falcón-Zulia, que impactó en 15 km de dimensión, y se llevó a cabo con la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Vías de Falcón.

