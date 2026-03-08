Gobernador Arnaldo Sánchez: Consulta popular empodera al pueblo merideño

El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, invitó a toda la población dela entidad a participar masivamente en la Consulta Popular Nacional 2026, que se celebra este domingo 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.

«Acá en Mérida, nuestro Pueblo ha salido, la juventud, las mujeres, nuestros adultos y adultas mayores, nuestros campesinos y campesinas, nuestros trabajadores, a poder pues cumplir con este derecho que nos ha regalado el presidente Nicolás Maduro Moros, quien crea esta consulta del Poder Popular para empoderar a nuestro Pueblo», señaló desde uno de los centros de votación.

Resaltó que este proceso democrático está dedicado al presidente Nicolás Maduro Moros, a la primera combatiente Cilia Flores de Maduro, y al Comandante Hugo Chávez, «nuestro Comandante Supremo en esta semana de su siembra».

Sánchez detalló que en el estado estan activos 458 centros, 500 mesas desde muy temprano «y vamos a estar durante todo el para poder garantizar la efectividad y la eficiencia que nos da el Poder Popular, que nos da la Revolución«.

