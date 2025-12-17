Gobernador Elio Serrano rechaza amenazas de EE. UU. y defiende la soberanía y autodeterminación de Venezuela

El gobernador del estado bolivariano de Miranda, Elio Serrano, manifestó este miércoles su enérgico rechazo ante las recientes amenazas proferidas por el Gobierno de los Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, calificándolas como una agresión directa a la paz de la nación y una violación flagrante del derecho internacional.

El mandatario mirandino enfatizó que estas acciones coercitivas buscan socavar la estabilidad democrática de Venezuela y torpedear el crecimiento económico y pacífico que el país ha venido construyendo con esfuerzo propio

«Desde Miranda, estado de paz y trabajo, alzamos nuestra voz para decirle al mundo que Venezuela no acepta tutelajes de ningún imperio. Las amenazas del presidente Trump no son solo contra un gobierno, sino contra un pueblo soberano que decidió ser libre», afirmó Serrano.

Violación del Derecho Internacional

El gobernador señaló que la retórica hostil de la administración estadounidense rompe con los cimientos de la diplomacia global y vulnera acuerdos internacionales fundamentales. Destacó especialmente la violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Recordó que el artículo 1 del referido convenio es claro al establecer que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En este sentido y en virtud de ese derecho, los pueblos establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

De igual forma, subrayó que cualquier intento intervencionista o injerencista que coadyuve al cambio político nacional, violenta de forma ilegal la decisión soberana y democrática del pueblo venezolano manifestada en las urnas electorales.

Finalmente, el mandatario regional exhortó a todos los sectores de la sociedad a mantenerse unidos en defensa de la patria.

«Nuestra respuesta ante la agresión será más trabajo, más producción y más compromiso con nuestras comunidades, en pro del desarrollo indetenible de la sociedad venezolana», concluyó.

T/Prensa Gobernación de Miranda