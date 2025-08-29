Gobernador Lacava: Carabobo listo para defender la Patria

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, afirmó este viernes que la entidad está preparada para defender la Patria “tal como lo hizo hace más de dos siglos durante el proceso de independencia”, en el marco de la Jornada de Alistamiento Nacional.

El mandatario regional recordó que Carabobo fue cuna de libertad para la región, resaltando que el pueblo carabobeño “se ha organizado en perfecta unidad que hoy demuestra por qué esta tierra es imbatible e indoblegable”.

Enfatizó que la conciencia patriótica se ha fortalecido frente a las amenazas externas, promovidas —dijo— por “un minúsculo grupo de políticos fracasados, psicópatas y fascistas que no buscan la paz ni el bienestar del pueblo venezolano”.

Asimismo, Lacava recalcó que Carabobo está listo para enfrentar cualquier intento de desestabilización y llamó a confiar en la fuerza popular.

“No esperemos nada de nadie, sino de nosotros mismos. Esta tierra fue forjada en libertad, soberanía y autodeterminación, y hoy más que nunca está con su presidente, con su independencia y con su ejemplo moral para el mundo”, expresó.

T/CO