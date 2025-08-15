Gobernador Marcano: Atacan a Venezuela porque quieren apropiarse de sus recursos

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, durante una entrevista en el podcast Sin Truco Ni Maña, aseguró que los constantes ataques de la ultraderecha y del imperio norteamericano contra Venezuela, «es porque quieren apropiarse de sus grandes recursos naturales, que empieza por el petróleo».

En ese sentido, indicó que no es aislado que se hayan encontrado una gran cantidad de material explosivo en galpones de empresas petroleras en El Tigre, «empresa que tenía ocho años fuera de operatividad, pero que el día de ayer, fue desmantelado todo este material por parte del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello».

«Lo que se encontró en dicha empresa fueron más de mil 500 kilos de material explosivo, lo que podemos presumir que hay algo más allá de prestar un servicio a la industria petrolera, porque como lo dijo el ministro Cabello, que son solo 50 kilos los que se usan para manipular en dicha industria, pero aquí la cantidad es exagerada», dijo.

Igualmente, agregó que tras esos años de inoperatividad la empresa buscaba afectar a gran parte de la población y en especial la industria de hidrocarburos. «Lo que se puede presumir que hay algo más allá que los servicios a la industria petrolera, y esto tiene que ver o va relacionado con sectores de extrema derecha amparados en actores internacionales para tratar de desestabilizar y crear caos en el país».

Por otro lado, denunció cómo los sectores de la ultraderecha se han convertido en una mafia que hace negocio con la tragedia de los venezolanos, al hacer referencia al tema de la migración. «Se convirtieron en unos negociantes, en unos traficantes al servicio de los peores intereses, pero que generan además toda una mafia en torno al tema de la migración», acotó.

Realizó dicha denuncia a propósito de personajes de esos sectores de la ultraderecha como Lester Toledo, a quien se le vio casi en proselitismo político durante el funeral del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, y ahora se dedica a vender la data de los migrantes venezolanos. Al respecto, apuntó que estas acciones solo evidencian hasta dónde son capaces de llegar estos actores que siempre han atentado contra el Pueblo y la Patria venezolana.

Señaló la importancia de profundizar este tema porque permite dejar al descubierto «de lo que están hechos estos actores que han pretendido siempre llevar a la violencia a nuestro país, y que ahora hacen su modo de vida a partir de la tragedia de algunos venezolanos».

También señaló que la narrativa imperialista de acusar a los pueblos que decidieron ser libres de narco Estados es una estrategia para justificar la invasión. Precisó que “este tipo de situaciones no es algo que solamente se haya intentado contra Venezuela. Se ha intentado contra muchos gobiernos, contra muchos países a lo largo de la historia”.

F/VTV