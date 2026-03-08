Gobernador de Monagas: Más de 1 mil 390 proyectos están sometidos a consulta en la entidad

El Gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, destacó la participación ciudadana en la primera Consulta Popular.

‎En ese sentido, precisó que en la entidad «tenemos 199 comunas y son más de 1 mil 390 proyectos que hoy van a estar en el ejercicio pleno para que nuestra ciudadanía, para que la población pueda decidir cuáles son los proyectos que de manera definitiva van a aprobar para la satisfacción de las necesidades más puntuales».

‎Luna señaló que esta es una acción que muestra la «democracia directa comunal, la democracia participativa y protagónica», al tiempo que invitó a la población a participar en esta «fiesta electoral».

‎Finalmente, felicitó a las mujeres en su día y resaltó la fuerza de la mujer venezolana y su rol en el desarrollo del país.

F/REDACCIÓN MAZO