Gobernador Serrano confirmó ataques a aeropuertos y Fuerte Guaicaipuro

El gobernador del estado Miranda, Elio José Serrano Carpio, informó que durante la madrugada de este sábado se registraron ataques aéreos perpetrados por fuerzas militares de Estados Unidos contra puntos estratégicos de la entidad. Entre las zonas afectadas destacan el Aeropuerto Oscar Machado Zuloaga (conocido como aeropuerto Caracas) en Charallave, Aeropuerto La Carlota, aeropuerto Higuerote, el Fuerte Guaicaipuro, las instalaciones de las antenas del IVIC y del Hatillo.

Serrano confirmó que los hospitales Dr. Domingo Luciani y Dr. Miguel Pérez de León han recibido ciudadanos heridos, tanto civiles como militares. No obstante, aclaró que en las subregiones de Valles del Tuy y Barlovento los centros asistenciales no reportan ingresos por esta contingencia.

El gobernador mencionó el fallecimiento de militares y civiles tras los bombardeos norteamericanos. No ofreció mayores detalles de los casos.

Se conoció que en la entrada del aeropuerto Caracas en Charallave, fallecieron dos personas dentro de un vehículo, en medio del ataque aéreo.

«Esto no es un tema ideológico, es la defensa de nuestro territorio», sentenció el mandatario regional al convocar a la unidad nacional. Serrano instó a la ciudadanía a mantenerse activa en las plazas Bolívar para resguardar la democracia y la soberanía.

Asimismo, el Gobernador exigió a la comunidad internacional condenar estas acciones y demandó la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. «El pueblo está en la calle solicitando el resguardo y regreso de nuestro presidente constitucional», puntualizó.

